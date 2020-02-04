Норвежский эксперт Фредрик Аукланд оценил шансы Йоханнеса Клэбо в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира.

Норвежец идет на втором месте в генеральной классификации, проигрывая Александру Большунову 235 очков. Из-за перелома пальца он пропустит этап Кубка мира в Фалуне, а также рискует не восстановиться к «Ски Туру».

«Это означает, что теперь всё зависит от неудач Большунова. В то же время в «Ски Туре» можно заработать много очков, так что шансы остаются. Но сейчас это кажется очень сложной задачей», — сказал Аукланд, слова которого приводит NRK.

Напомним, Клэбо сломал палец, ударившись рукой об игровой автомат. По мнению спортсмена, борьба за Большой хрустальный глобус для него закончена.