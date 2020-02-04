Матч Анастасии Павлюченковой и Ализе Корне на St. Petersburg Ladies Trophy. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Матч Анастасии Павлюченковой и Ализе Корне на St. Petersburg Ladies Trophy. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на турнире SPb Ladies Trophy, который стартует в Санкт-Петербурге 10 февраля.

Спортсменка также пропустит матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии, который состоится 7-8 февраля.

«Павлюченкова пропустит Кубок Федерации и турнир в Санкт-Петербурге, чтобы лучше подготовиться к другим турнирам», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТР.

Напомним, на завершившемся в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии Павчлюченкова дошла до четвертьфинала, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

Ранее стало известно, что на турнире в Санкт-Петербурге не выступит Мария Шарапова. Дарья Касаткина получит «уайл-кард» на участие в квалификации.