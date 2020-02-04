Федерация хоккея России (ФХР) сообщила об изменениях в составе олимпийской сборной России на турнир в Словакии.

Приглашение в команду получили нападающие Артем Швец-Роговой и Павел Порядин. Из-за травм помочь сборной России не смогут Даниил Мисюль, Николай Коваленко, Илья Круглов, Артем Манукян и Даниа Моисеев. Вместо них к команде присоединятся Георгий Иванов, Дамир Шарипзянов, Максим Грошев, Андрей Обидин, Павел Кукштель, Никита Шашков и Егор Чинахов.

Турнир Kaufland Cup будет проходить в словацком городе Попрад в период с 6 по 8 февраля. Сборная России проведет матчи с хозяевами турнира и со сборной Белоруссии. Главным тренером российской команды является Олег Браташ.