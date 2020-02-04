Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приступила к постановке программ на следующий сезон.

На данный момент она находится в Италии, где работает над произвольной программой, постановщиками котрой являются Анна Каппеллини и Лука Ланотте.

Напомним, ранее стало известно, что короткую программу Туктамышева будет ставить со швейцарцем Стефаном Ламбьелем. По словам экс-спортсмена, он рассказал Алексею Мишину, как сильно ему нравится Елизавета. Тренер в ответ предложил Ламбьелю поработать с фигуристкой над новой программой.

Туткамышева досрочно завершила нынешний сезон, не попав в состав команды на главные старты. Она решила пропустить финал Кубка России, чтобы сосредоточиться на учебе и ледовых шоу. Также фигуристка занимается изучением четверного сальхова.