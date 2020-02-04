Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выразил уверенность в том, что россиянин Александр Большунов победит в общем зачете Кубка мира.

«Учитывая то, что я не смогу выступить в Фалуне, можно поздравить Большунова с победой в Кубке мира. Но он должен знать, что в концовке сезона я вернусь сильным. В следующем сезоне тоже», — сказал Клэбо, слова которого приводит VG. Он подчеркнул, что нынешний сезон сложился для него неудачно.

Напомним, на данный момент Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая Клэбо на 235 очков. Норвежец не сможет выступить в Фалуне, так как получил травму: он сломал палец, ударившись рукой об игровой автомат. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в «Ски Туре», стартующем 15 февраля. До 13-го числа Йоханнес будет носить фиксирующую повязку, затем пройдет обследование.