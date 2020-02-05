На юниорском первенстве России по фигурному катанию, которое проходит в Саранске, состоится жеребьевка стартовых номеров на короткую программу. Мероприятие будет проходить сегодня, 5 февраля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Участники соревнований узнают порядок выхода на лёд. Напомним, в женском турнире выступят ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева, Дарья Усачева, Софья Акатьева и Майя Хромых, а также Ксения Синицына, Анна Фролова и др.

В соревнованиях юношей на льду в числе прочих появятся Петр Гуменник, Даниил Самсонов и Андрей Мозалев. Артур Даниелян пропускает турнир, так как готовится ко взрослому чемпионату миру.

Результаты первенства России будут учитываться при формировании состава команды на юниорский чемпионат мира.