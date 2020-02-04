Баскетбольный клуб «Зенит» примет турецкий «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» сегодня, 5 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой в Турции, тогда победу одержал «Зенит». Игра завершилась со счетом 84:81 в пользу гостей.

На данный момент подопечные Джоана Плазы идут на предпоследнем, 17-м месте турнирной таблицы, имея всего 21 очко после 22 игр. В прошлом матче «Зенит» крупно проиграл испанской «Барселоне» на выезде.

«Фенербахче» располагается в шаге от зоны выхода в плей-офф — на девятом месте. Турецкий клуб провел 22 встречи, в которых набрал 30 очков.