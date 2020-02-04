Японская фигуристка Вакаба Хигучи планирует исполнить тройной аксель на чемпионате четырех континентов.

Об этом стало известно после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал запланированный контент участников. Хигучи включила сольный тройной аксель в заявку на произвольную программу.

Японка владеет элементом еще с 2017 года, тогда в конце сезона она начала работать над тройным акселем, чтобы усилить свои программы. Осенью минувшего года стало известно, что спортсменка восстанавливает прыжок на тренировках.

Ранее сообщалось, что Рика Кихира не будет прыгать четверной сальхов на чемпионате четырех континентов, а китаец Боян Цзинь заявил четверной аксель.