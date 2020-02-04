Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав команды на этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

В женскую сборную России вошли Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова, Наталья Матвеева, Ольга Кучерук, Диана Головань, Анна Нечаевская и Екатерина Смирнова.

В составе мужской команды выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Александр Терентьев, Андрей Краснов и Сергей Ардашев.

Напомним, соревнования будут проходить 8 и 9 февраля. Александр Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира. Идущий на втором месте норвежец Йоханнес Клэбо пропустит гонки из-за перелома пальца. У женщин лидирует Тереза Йохауг, Наталья Непреява — вторая.