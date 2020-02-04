Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил о намерении организации создать Российскую лигу.

Специалист отметил, что ФХР уделяет большое внимание молодому поколению хоккеистов, чтобы они смогли закрепиться в элите.

«Сейчас мы хотим создать Российскую лигу. Считаем, что молодые игроки набираются больше опыта, когда играют в наших клубах и соревнованиях», — сказал Третьяк, слова которого приводит «Чемпионат». Он подчеркнул, что ФХР много работала над программой развития, так как многие хоккеисты стремятся в Северную Америку.

Напомним, Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года. В период с 1969 по 1984 год он защищал ворота ЦСКА и сборной Советского Союза.