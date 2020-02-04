Футбольный клуб «Тамбов» объявил, что проведет оставшиеся домашние матчи текущего сезона на стадионе в Нижнем Новгороде.

Весной «Тамбов» примет пять команд: «Рубин», «Крылья Советов», «Зенит», «Ахмат» и «Сочи». Первую половину сезона «Тамбов» играл на стадионе в Саранске.

Генеральный директор клуба Ольга Коновалова объяснила, что решение о переезде было принято из экономических соображений.

«Вариант с ареной «Нижний Новгород» максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровня», — сказала Коновалова.

Она выразила надежду, что на матчи будет собираться большая аудитория, так как Нижний Новгород является городом-миллиоником. Коновалова подчеркнула, что «Тамбов» быстро нашел взаимопонимание с дирекцией стадиона.