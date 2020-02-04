Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов огласил цель, поставленную перед командой на Евротур.

«Задача на турнир одна — выиграть турнир. Что касается наших игроков, то эти ребята являются лидерами в своих клубах. Каждый заслужил вызов в сборную», — сказал Кудашов, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист добавил, что завтра, 5 февраля, команда проведет тренировку. Сборная России должна показывать агрессивный хоккей, отметил Кудашов.

Напомним, 6 февраля сборная России встретится с командой Финляндии. Затем подопечные Алексея Кудашова проведут два матча в выходные: в субботу сыграют с Чехией, в воскресенье — со Швецией.

Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин вошел в тренерский штаб взрослой команды.