В матче первого круга турнира в индийском Пуне российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение в двух сетах от белоруса Ильи Ивашки.

Счет по сетам — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась один час и десять минут. За это время Донской совершил одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех. Его соперник провел пять эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал четыре брейка из шести возможных.

Во втором круге турнира в Пуне белорусскому теннисисту предстоит встретиться с третьим сеянным, итальянцем Стефано Травальей, который начнет чемпионат со второго раунда.

Отметим, Евгений Донской ранее проиграл в парном турнире — в дуэте с Ричардасом Беранкисом он уступил Паоло Лоренци и Стефано Травалье.