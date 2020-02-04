Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на высказывание Йоханнеса Клэбо. Норвежец заявил, что из-за травмы уже не сможет побороться за победу в общем зачете Кубка мира.

«Я к этим словам отношусь достаточно скептически, потому что впереди ещё огромное количество гонок, и пропустить две гонки в Фалуне — не значит быть списанным со счетов. Я уверена, что это психологическая атака», — заявила Вяльбе, слова которой приводит РИА «Новости».

Специалист пожелала Клэбо скорейшего выздоровления, а также отметила, что ему не стоит заниматься глупостями. По её мнению, полученная травма стала результатом мальчишеской шалости. Вяльбе добавила, что соревнования гораздо интереснее, когда в них участвуют все лидеры.

Напомним, Клэбо сломал палец, ударив рукой по игровому автомату. Он пропустит этап Кубка мира в Фалуне, который состоится 8 и 9 февраля.