Бывший наставник московского «Спартака» Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба «Рига».

Об этом сообщает «Спорт День за Днем». По информации источника, зарплата белорусского специалиста на новом посту составит 300 тысяч евро в год, что в четыре раза меньше, чем тренер зарабатывал в московском клубе.

Ранее сообщалось, что Кононов вошел в список кандидатов на позицию главного тренера сборной Азербайджана. По информации Azerisport, в ходе совещания исполнительный вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов озвучил расширенный список из 32 претендентов на этот пост.

Напомним, Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» в сентябре после серии неудовлетворительных результатов.