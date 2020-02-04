Боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, как готовится к бою против Деонтея Уайлдера.

По словам Фьюри, он разговаривал с легендарным кулачным бойцом, Большим Джо Джойсом, который рассказал, что руки стоит окунать в бензин, чтобы укрепить их. Фьюри отметил, что до конца тренировочного лагеря он будет окунать руки в бензин на пять минут.

«Это сработало в случае с Джо, я попробую, может и мне поможет», – сказал Фьюри, — слова которого приводит The Sun.

Отметим, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся в феврале 2020 года, первый поединок завершился вничью.

Уайлдер в 43 боях за профессиональную карьеру одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом). У Фьюри 29 побед в 30 боях.

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