Вратарь женской футбольной команды «Зенит» Кристина Федорова рассказала о любимых игроках своего амплуа.

По словам Федоровой, сначала она была нападающей, но потом встала в ворота, потому что футболистке нравилось чувствовать себя главной на поле. Федорова отметила, что, выбирая кумиров среди вратарей, она больше склоняется к Буффону, а из россиян — к Акинфееву.

«Раньше очень нравилось, как играет Юрий Лодыгин, но он уже ушел из «Зенита», — добавила Федорова, слова которой приводит официальный сайт «Зенита».

Ранее стало известно, что «Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба. Главным тренером женской команды сине-бело-голубых стала Ольга Порядина, петербургские футболистки примут участие уже в следующем розыгрыше чемпионата России.