Главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза поделился мнением о предстоящей игре «Зенита» против «Фенербахче».

По словам Плазы, последние матчи показали, что «Зенит» пока не может выступать на одном уровне несколько игр подряд. Тренер отметил, он не хочет искать оправдания в травмах, потому что от них никто не застрахован. Он добавил, что это было бы странно, потому что вряд ли жители Санкт-Петербурга хотят слышать, как их тренер жалуется и ищет причины поражения.

«Полтора-два месяца назад на одной из пресс-конференций я уже говорил, что «Фенербахче» будет в плей-офф. Так что игра будет очень сложной, и нам придется играть без паники, без стресса, без спадов, и тогда мы сможем навязать борьбу,» — сказал Пласа, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенита» против «Фенербахче» состоится 5 февраля в Петербурге на стадионе «Сибур Арена». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.