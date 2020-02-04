Российский защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о переходе Федора Смолова в «Сельту».

По словам Кутепова, это решение Федора, его карьера, и только он будет нести за нее ответственность. Защитник отметил, что он бы вряд ли поехал туда, потому что находится в клубе, который лучше «Сельты».

«Можно и здесь играть и прогрессировать. Но опять же, слишком много сопутствующих факторов, влияющих на решение. Влияют семья, родные, близкие. Смолов, наверное, решил все эти вопросы», — сказал Кутепов, слова которого приводит «Российская газета».

Напомним, Смолов перешел в «Сельту» 30 января на правах аренды и уже дебютировал за клуб в матче с «Валенсией».

В текущем розыгрыше РПЛ Смолов в 14 встречах забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол нападающий забил в матче с «Зенитом» на Суперкубок России.