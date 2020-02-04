Глава промоушена АСА Майрбек Хасиев поделился ожиданиями от пресс-конференции Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

По словам Хасиева, история MMA и бокса помнит случаи, когда пресс-конференции были интереснее, чем поединки. Он отметил, что надеется, что обойдется без драк, так как в лиге особая культура, однако Хасиев считает Емельяненко и Исмаилова самыми скандальными бойцами.

«Сомневающимся в явке Александра Емельяненко, он обещал, что живым или мертвым, но будет 7 февраля на пресс-конференции в Москве», — написал Хасиев в Instagram.

Отметим, пресс-конференция состоится 7 февраля. Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.