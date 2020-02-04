Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что сине-бело-голубые выдвинули Сергея Прядкина в качестве кандидата пост президента РПЛ на предстоящие выборы.

«Прядкин выдвинут «Зенитом», — сказал Медведев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, ранее президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин был досрочно переизбран на новый срок. Клубы единогласно приняли решение переизбрать фунционера на пять лет, однако Российский футбольный союз признал итоги голосования недействительными, после чего российская премьер-лига приняла замечания со стороны РФС по проведению выборов президента лиги и назначила новое голосование.

Выборы состоятся 17 марта, срок выдвижения кандидатур клубами истекает 4 февраля.