Агент бывшего футболиста сборной России Марата Измайлова Паулу Барбоза рассказал, чем занимается его клиент.

По словам Барбозы, у Измайлова все в порядке, он живет в Португалии с семьей, но сейчас находится в Москве. Агент отметил, что россиянин играет в товарищеских матчах, однако Барбоза не думает, что Измайлов будет играть дальше как профи.

«Но это только мое мнение, об этом должен говорить сам Марат», — сказал Барбоза, слова которого приводят «РИА Новости».

Напомним, Марат Измайлов стал двукратным чемпионом России в 2002 и в 2004 году в составе «Локомотива». В «Порту» российский полузащитник выиграл чемпионат Португалии сезона-2012/13.

Последним профессиональным клубом Измайлова был московский «Арарат».