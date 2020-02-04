Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар рассказал, что стадион «Санкт-Петербург» полностью готов к матчам чемпионата Европы 2020 года.

По словам Шара, стадион был одобрен к ЧМ-2018, что о многом говорит. Он отметил, что стадион полностью готов, а сейчас идет финальная настройка. Немец добавил, что в УЕФА есть градация — красный — не очень хорошо готовые, а зеленый — хорошо готовые, и петербургская арена находится в зеленой зоне.

«Мы очень хорошо оцениваем готовность стадиона и города к проведению чемпионата», — сказал Шар, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, на стадионе «Газпром-Арена» пройдут 3 матча группового этапа, а также один четвертьфинал.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.