Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, рассказала о процессе получения польского гражданства.

По словам Кураковой, ей дали польское гражданство прошедшей осенью, что считается очень быстро, обычно уходит около трех-четырех лет. Она отметила, что Польша была заинтересована в получении фигуристкой гражданства, чтобы Куракова выступала за страну на международных соревнованиях.

Спортсменка рассказала, в ее семье понимали, что карьера может закончиться, если ей не дадут гражданство, и тогда она уже не сможет выступать в России.

«Самое главное, что я могу себя показать. Люди могут высказать свои комментарии, пусть они будут даже негативными. Но меня увидели и мне дали шанс, за который я благодарна Польше», — сказала Куракова, слова которой приводит Sport24.

Напомним, Екатерина Куракова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за Польшу около двух лет назад. В этом году она впервые выступила за Польшу на соревнованиях под эгидой ISU.