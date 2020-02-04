Спортивный комментатор Юрий Розанов рассказал о том, как ему поставили рак, и как он борется с болезнью.

По словам Розанова, сначала у него искали что-то вроде инсульта, но, оказалось, метастазы в голове, и что-то в костях.

Комментатор отметил, что врач на его вопрос, есть ли у него год-полтора, ответил, что не знает, но после первой химии оказалось, что есть минимальные улучшения, а после второй пришла пора ехать домой.

Розанов добавил, что у него появились улучшения, однако врач сказал, что это не победа, но значит, что подобранная химия начала работать.

«Да, я помню свою реакцию, когда мне поставили диагноз. Я испытывал удивительное спокойствие, потому что у меня супруга была рядом», — сказал Розанов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, 4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.