Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо поделился впечатлениями от игры против российских клубов на «Кубке Матч Премьер».

По словам Натхо, он скучал по матчам с российскими командами. Футболист отметил, что на «Кубке Матч Премьер» собраны хорошие клубы, и это здорово для подготовки «Партизана». Натхо рассказал, что играть с русскими — особое чувство для него, так как восемь лет его карьеры прошли в России.

«Объясню: перед тем как уйти из ЦСКА, я получил предложение по новому контракту. Но чувствовал, что моей семье нужно что-то поменять. Мы провели в России много времени, вы знаете, как трудно там играть. Восемь лет для иностранца — это серьезно!» — сказал Натхо, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Натхо ранее выступал в таких российских клубах, как казанский «Рубин» и московский ЦСКА.