В матче второго тура Кубка «Матч Премьер» «Ростов» одержал победу над белградским «Партизаном» со счетом 3:1.

В составе дончан по мячу забили Павел Мамаев на 32-й минуте, Александр Долгов на 57-й минуте Эльдор Шомуродов на 73-й минуте встречи.

Единственный гол в составе сербов на 87-й минуте на свой счет записал Умар Садик.

После двух матче команда Валерия Карпина поднялась на второе место в группе, набрав первые три очка. В первом туре ростовчане потерпели поражение от московского «Спартака» со счетом 1:2.

«Партизан» опустился на третью строчку, в активе у команды из Белграда два балла за победу на московским «Локомотивом» в серии пенальти.

Следующий матч «Ростов» проведет 9 февраля против «Локомотива» в 18:00 по московскому времени, «Партизан» одним днем ранее встретится со «Спартаком» в 14:00.