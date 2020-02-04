Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о своем назначении на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

По словам Вяльбе, сильно ее это не перегрузит, ведь ее деятельность — исключительно работа с международной федерацией. Она отметила, что лыжники ее ревновать не будут, им внимания меньше не будет.

«Не нужно воспринимать это так, что вот, дескать, Вяльбе начнет сейчас «поднимать» все виды в спорта, в которых есть лыжи. У них есть свои руководители, они выполняют свою работу. Ни двоеборье, ни прыжки, ни фристайл, ни сноуборд ко мне не относятся», — сказала Вяльбе, слова которой приводит «Спорт день за днем».

Напомним, Вяльбе сменила Андрея Бокарева во главе Ассоциации лыжных видов спорта России. Предприниматель возглавлял ассоциацию с 2010 года.