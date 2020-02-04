Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, находящийся в СИЗО, рассказал, чем занимается в местах лишения свободы.

«Телевизор я уже лет восемь не смотрю, так что если его не будет, то и ладно. Я читаю «Двенадцать стульев», — сказал Кушиташвили, слова которого приводит «RT на русском».

Боксер добавил, что у него все хорошо, претензий к тюремной пище нет. Он отметил, что заинтересован в поддержании спортивной формы.

Напомним, Кушиташвили и другой боксер, его друг Овиг Оганнисян был задержан ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из правоохранителей. У пострадавшего был сломан нос со смещением. Кроме того, при нем было обнаружен кокаин.

Следствие оценивает это как тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.