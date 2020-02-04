Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что через три года хочет видеть 13 воспитанников в составе основной команды.

По словам Крылова, 273 человека занимается в школе омского клуба, все обучение бесплатное, есть стипендия, предоставляется экипировка. Он отметил, что в академию переехала молодежная команда «Омские Ястребы».

«Хотим, чтобы в сезоне-2023/24 в основе команды «Авангард» было 13 воспитанников, сейчас 5 человек. Есть цель открыть в Балашихе полноценный центр развития франшизы», – сказал Крылов, слова которого приводит Sport24.

В данный момент команда Боба Хартли занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. После 56 матчей омичи набрали 78 очков и уже обеспечили себе место в плей-офф Кубка Гагарина.