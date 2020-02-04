Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своем первом решении на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта страны.

«Первый документ мною уже подписан: Ассоциация лыжных видов спорта России присоединилась в качестве третьей стороны к спору в CAS между WADA и РУСАДА», – сказала Вяльбе, слова которой приводит Олимпийский комитет России.

Напомним, Вяльбе сменила Андрея Бокарева во главе Ассоциации лыжных видов спорта России. Предприниматель возглавлял ассоциацию с 2010 года.

Ранее Вяльбе поделилась мнением о своем назначении на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России. По словам Вяльбе, сильно ее это не перегрузит, ведь ее деятельность — исключительно работа с международной федерацией.