Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что организация оплатит услуги адвокатов для чемпиона России Георгия Кушиташвили, которого арестовали по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

«Все это будет длиться не один день. Мы будем помогать Кушиташвили, в том числе и с адвокатами», – сказал Кремлев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Кушиташвили и другой боксер, его друг Овиг Оганнисян был задержан ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из правоохранителей. У пострадавшего был сломан нос со смещением. Кроме того, при нем было обнаружен кокаин.

Следствие оценивает это как тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.