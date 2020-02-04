Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, почему футболисты из России так редко переезжают в европейские чемпионаты.

По словам Смолова, на это влияет множество факторов, но в то же время все индивидуально. Игрок отметил, что проблемы с английским языком дают о себе знать, потому что это сказывается на адаптации россиян в зарубежных клубах. Смолов добавил, что если игрок занимает ведущие роли в команде, то ему сложно покинуть Россию ради зарубежного клуба.

«Если говорить про меня, то я считаю, что трансфер в «Сельту» – хороший вызов и отличный опыт», — сказал Смолов, слова которого приводит El Desmarque.

Напомним, Смолов перешел в «Сельту» 30 января на правах аренды и уже дебютировал за клуб в матче с «Валенсией».

В текущем розыгрыше РПЛ Смолов в 14 встречах забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол нападающий забил в матче с «Зенитом» на Суперкубок России.