В матче 23-го тура Евролиги московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от турецкого «Анадолу Эфес» со счетом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал американский разыгрывающий «Анадолу» Шейн Ларкин, набравший 23 очка. У московских армейцев 20 баллов набрал Майк Джеймс.

После 23 матчей команда Димитриса Итудиса идет на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 32 очка. Турецкий коллектив лидирует в Евролиге с 40 баллами.

Следующий матч ЦСКА проведет 6 февраля на выезде против греческого «Олимпиакоса», а 10-го числа в Казахстане встретится с «Астаной» в рамках Единой Лиги ВТБ.

«Анадолу Эфес» 6 февраля примет латвийский «Жальгирис», а тремя днями позже в Суперлиге в гостях сыграет против «Бюйюкчекмедже».