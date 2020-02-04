Тренерский штаб «Ливерпуля» назвал состав команды на переигровку четвертого раунда Кубка Англии против «Шрусбери».

Состав стал самым молодым в истории клуба, а полузащитник Кертис Джонс станет самым молодым капитаном в истории клуба, пять дней назад ему исполнилось 19 лет.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Куивин Келлехер, Неко Уильямс, Ки-Яна Хувер, Сепп ван дер Берг, Лейтон Кларксон, Адам Льюис, Херби Кэйн, Педро Чиривелья, Кертис Джонс, Лиам Миллар, Харви Эллиот. Отметим, средний возраст данного состава – 19 лет и 102 дня.

Тем самым мерсисайдцы обновят рекорд, установленный в этом же сезоне, когда на четвертьфинал Кубка английской лиги против «Астон Виллы» вышел состав, средний возраст которого не превышал 19 лет и 182 дней.