Кузнецова примет участие в SPb Ladies Trophy

Российская теннисистка Светлана Кузнецова подтвердила участие в St. Petersburg Ladies Trophy.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее стало известно, что на турнире в Санкт-Петербурге не выступят Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова. Экс-первая ракетка мира не сможет принять участие в турнире из-за своего самочувствия, а Павлюченкова пропустит турнир в Петербурге, чтобы лучше подготовиться к другим турнирам.

Ранее генеральный директор турнира Александр Медведев сообщил, что Кузнецова претендует на уайлд-кард. По словам Медведева, на уайлд-кард также заявились такие теннисистки, как Белинда Бенчич, Гарбинье Мугуруза, Йоханна Конта и Вера Звонарёва.

Дарье Касаткиной будет предоставлен уайлд-кард для участия в квалификации турнира. Всего организаторы имеют четыре уайлд-карда.