Евгений Донской проиграл Илье Ивашке, «Ростов» обыграл «Партизан», Екатерина Куракова рассказала, как прыгала четверные наравне с ученицами Тутберидзе. Эти и другие новости — в дайджесте дня на Nevasport.

Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России.

Донской проиграл Ивашке в первом круге турнира в Индии

В матче первого круга турнира в индийском Пуне российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение в двух сетах от белоруса Ильи Ивашки.

«Ростов» одолел «Партизан» благодаря голам Мамаева и Шомуродова

В матче второго тура Кубка «Матч Премьер» «Ростов» одержал победу над белградским «Партизаном» со счетом 3:1.

Куракова рассказала, как ее четверные игнорировали на фоне Трусовой и Щербаковой

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, поделилась мнением о россиянках Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

«Краснодар» вслед за «Зенитом» основал женскую команду

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о создании женской футбольной команды.

ЦСКА проиграл «Анадолу Эфесу», прервав серию из семи побед

В матче 23-го тура Евролиги московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от турецкого «Анадолу Эфес» со счетом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24).

Кузнецова примет участие в SPb Ladies Trophy

Российская теннисистка Светлана Кузнецова подтвердила участие в St. Petersburg Ladies Trophy.