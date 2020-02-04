Евгений Донской проиграл Илье Ивашке, «Ростов» обыграл «Партизан», Екатерина Куракова рассказала, как прыгала четверные наравне с ученицами Тутберидзе. Эти и другие новости — в дайджесте дня на Nevasport.
Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России.
Донской проиграл Ивашке в первом круге турнира в Индии
В матче первого круга турнира в индийском Пуне российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение в двух сетах от белоруса Ильи Ивашки.
«Ростов» одолел «Партизан» благодаря голам Мамаева и Шомуродова
В матче второго тура Кубка «Матч Премьер» «Ростов» одержал победу над белградским «Партизаном» со счетом 3:1.
Куракова рассказала, как ее четверные игнорировали на фоне Трусовой и Щербаковой
Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, поделилась мнением о россиянках Александре Трусовой и Анне Щербаковой.
«Краснодар» вслед за «Зенитом» основал женскую команду
«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о создании женской футбольной команды.
ЦСКА проиграл «Анадолу Эфесу», прервав серию из семи побед
В матче 23-го тура Евролиги московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от турецкого «Анадолу Эфес» со счетом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24).
Кузнецова примет участие в SPb Ladies Trophy
Российская теннисистка Светлана Кузнецова подтвердила участие в St. Petersburg Ladies Trophy.
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