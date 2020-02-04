В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Монако» дома одержал минимальную победу над «Анже» со счетом 1:0.

В составе монегасков единственным мячом на 18-й минуте встречи отличился черногорец Стефан Йоветич с передачи Юссуфа Фофана.

Отметим, российский полузащитник «Монако» Александр Головинт провел на поле все 90 минут. В нынешнем сезоне Головин сыграл в Лиге 1 20 матчей и забил три гола.

После 23 матчей команда Роберта Морено идет на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 32 очка. Подопечные Стефана Мулена располагаются на 13-й строчке в таблице Лиги 1 с 30 баллами.

Следующий матч монегаски проведут 8 февраля на выезде против «Амьена». «Анже» одним днем ранее дома примет «Лилль».