Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал экс-защитника команды Эрика Абидаля, работающего в структуре клуба на руководящей должности.

Абидаль ранее дал интервью, в котором рассказал, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, и-за чего не всегда выкладывались до конца.

Аргентинец отреагировал на слова Абидаля в своем Instagram.

По словам Месси, если вы говорите такие слова об игроках, то должны назвать конкретные имена, иначе вы запачкаете всех и дадите подпитку тому, что не соответствует действительности.

Нападающий заявил, что те, кто отвечает за подобные решения, должны взять на себя ответственность за них.

«Игроки отвечают за то, что происходит на поле. Когда что-то идет не так, мы первые, кто признаем это», — написал Месси в «сториз» своего Instagram.

Напомним, Абидаль выступал в «Барселоне» с 2007 по 2013 годы.