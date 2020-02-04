Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков рассказал, что готов к любому сопернику в главном ММА-промоушене.

По словам Волкова, он чувствует, что месяц сбора в Таиланде пошел ему на пользу. Волков отметил, что в Тайланде он основательно проработал ударную технику и специальную выносливость.

«Жду от UFC соперника, сейчас я готов к любому вызову!» – написал Волков в Instagram.

Последний бой Волков провел в ноябре 2019 года на турнире UFC в Москве, победив американца Грега Харди единогласным решением судей.

31-летний россиянин 31 раз выигрывал поединки (20 — нокаутом) и потерпел семь поражений в ММА. На данный момент Волков находится на седьмом месте в рейтинге UFC среди бойцов тяжелой весовой категории.