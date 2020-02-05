Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о поступке Юргена Клоппа, решившего выставить на матч Кубка Англии рекордно молодой состав.

По словам Моуринью, Юрген Клопп делает все, что хочет, что ему разрешает или не разрешает руководство клуба или правила.

«Клопп — это Клопп. Я предпочитаю играть. Пока мы не вылетели из Кубка Англии, мы будем сражаться», — сказал Моуринью, слова которого приводит Football.London.

Напомним, в матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Шрусбери Таун» со счетом 1:0. Состав «Ливерпуля» в этой игре стал самым молодым в истории клуба, а полузащитник Кертис Джонс стал самым молодым капитаном в истории мерсисайдцев, шесть дней назад ему исполнилось 19 лет.