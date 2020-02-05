Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны немецкого «Аугсбурга».

По словам Рассказова, все сказал его агент, а он в это не влезает, так как его задача — тренироваться. Защитник отметил, что сейчас он — игрок «Спартака», ему хочется выступать за красно-белых, а дальше видно будет.

«Все, что вы слышали от моего агента — это чистая правда. Я знаю, что он ездил и больше ничего. Все мои задачи — на поле», — сказал Рассказов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Николай Рассказов может стать футболистом «Аугсбурга». Немецкий клуб рассматривает вариант с арендой российского футболиста в зимнее трансферное окно.

Отметим, в нынешнем сезоне Николай Рассказов сыграл в составе московского «Спартака» десять встреч в российской премьер-лиге.

В данный момент «Аугсбург» располагается на десятой позиции в таблице немецкой Бундеслиги.