Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд немецкой Бундеслиги, сумев отличиться весомеь раз в первых четырех матчах.

Холанд стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться столь высокой результативностью в составе клуба Бундеслиги. Более того, 19-летний норвежский форвард забил во всех своих дебютных матчах в разных турнирах: в Лиге чемпионов в составе «Зальцбурга», в Бундеслиге и в Кубке Германии.

Напомним, «Боруссия», несмотря на гол Холанда, уступила «Вердеру» со счетом 2:3. В составе дортмундцев, помимо норвежца, отличился американец Джованни Рейна. 17-летний нападающий стал самым молодым автором гола в Кубке Германии. У бременцев по мячу забили Дэви Зельке с передачи Милота Рашики, Леонардо Биттенкурт, и сам Рашика с передачи Юуйи Осако.