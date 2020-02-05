Украинский боксер, чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян, поделился мнением о внешней политике России.

По словам Чухаджяна, его спрашивали, не боялся ли спортсмен хейта из-за поездки в Россию. Боксер отметил, что он думал об этом, но не боялся, так как ехал в Россию, чтобы привезти титул в Украину.

Чухаджян рассказал, что считает Россию агрессором, но это не означает, что он ненавидит всех россиян, потому что боксер знает, что не все россияне поддерживают внешнюю политику своей страны. Он также подчеркнул, что за всю его поездку не было сказано ни одного «кривого слова» в сторону Украины.

«Я лишь против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью. Я не ехал в гости к братской стране, я ехал побеждать. Точка», – написал Чухаджян в своем личном блоге на Tribina.

Отметим, Карен Чухаджян в прошлые выходные одержал победу над российским боксером Сергеем Воробьевым раздельным решением судей. Чухаджян првоел 17 поединков, в которых одержал 16 побед, семь из которых — нокаутом.