Петербургский «Зенит» встретится сегодня, 5 февраля, с турецким «Фенербахче» в рамках очередного тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой в Турции, тогда победу одержал «Зенит». Игра завершилась со счетом 84:81 в пользу гостей.

На данный момент подопечные Джоана Плазы идут на предпоследнем, 17-м месте турнирной таблицы, имея всего 21 очко после 22 игр. В прошлом матче «Зенит» крупно проиграл испанской «Барселоне» на выезде.

«Фенербахче» располагается в шаге от зоны выхода в плей-офф — на девятом месте. Турецкий клуб провел 22 встречи, в которых набрал 30 очков.