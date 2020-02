View this post on Instagram

Буквально на днях Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался бог, потому что большинство российских граждан в бога верят». Пару слов хотелось высказать по этому поводу. Во-первых, откуда известно Патриарху, что большинство российских граждан верит в бога? Ведь насколько я знаю, запрещено опрашивать людей о вере: верит, не верит, во что верит, – это вообще не положено. Так что откуда эти данные, мне трудно понять. А потом, даже если большинство верит, то что, этого достаточно? А если большинство верит и в дьявола, что тогда, может, тоже его внести в основной закон? И потом, как понимать слова «и в нашем основном законе…»? Что, мол, бог упоминается и в других конституциях? Ну, например в американской. Там бога вспоминают не только в Конституции, но и на монетах, и на бумажных купюрах, на них написано: «На бога уповаем» или точнее, но не очень по-русски, можно сказать так: «богу доверяем». Может, и нам следовать этому примеру, чего ограничиваться только Конституцией? Ну и вообще, как быть с теми, кто не верит в бога или сомневаются, – они что, не в счет? И наконец, в самой нашей Конституции сказано, что у нас светское государство, что церковь от государства отделена. Поэтому, может быть, надо как-то более решительно сказать: «Давайте уберем из Конституции вот эти слова о том, что у нас светское государство. Давайте сделаем какую-нибудь государственную религию, чтобы церковь не была отделена от государства», вот замах так замах, а то что же такое предложение слабенькое.