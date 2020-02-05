Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил против упоминания Бога в Конституции.

Ягудин репостнул в своем Instagram публикацию известного телеведущего Владимира Познера, который также выступил против этой инициативы.

«Браво! Хоть кто-то высказывается об этом бреде! А то, видать, им власти не хватает на данный момент!» — написал Ягудин.

Сообщение Ягудина оценила Татьяна Тарасова, она поставила репосту бывшего подопечного лайк.

Отметим, ранее с предложением об упоминании Бога в Конституции выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ягудин уже высказывал свое негативное отношение к церкви. По мнению фигуриста, это чистый бизнес. Ягудин считает, что вера нужна многим и должна быть, но церковь — нет.