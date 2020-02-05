Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

По словам Тихонова, ему нравилось работать с Карпиным, он авторитарный, может прогнуть любого футболиста, а этого умения сейчас многим тренерам не хватает. Легенда «Спартака» отметил, что есть тренеры, которые прогибаются под некоторыми футболистами, и те не полностью выкладываются на поле.

«Он назвал мои слова про Веллитона — бредом сумасшедшего? Ну, Валера — он такой. Не может молчать, вы же знаете», — сказал Тихонов, слова которого приводит «Чемпионат».

Он добавил, что сам обожает смотреть флеш-интервью Карпина.

В данный момент «Ростов» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка.