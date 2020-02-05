Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал о планах перейти в тяжелый дивизион и провести поединок против Стипе Миочича.

По словам Джонса, он хочет бой со Стипе Миочичем, и, когда он перейдет в тяжелый вес, то ему не понадобится тренировочный поединок, чтобы проверить, какой он в этом дивизионе. Джонс считает, что если он будет одного веса с Миочичем, то этого более чем достаточно. Он думает, что запросто побьет чемпиона в тяжелом весе.

«У нас разница в скорости, в моем бойцовском IQ, разнообразии, в моей вере и уверенности. Хочу это сделать, пока чувствую, что я на коне», — сказал Джонс, слова которого приводит ESPN.

Отметим, следующий поединок Джон Джонс проведет 9 февраля против Доминика Рейеса. Бой станет для Джонса 28-м в карьере. Он одержал 25 побед и потерпел одно поражение. Еще один поединок признан не состоявшимся.