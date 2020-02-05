Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о ситуации Александра Кокорина в «Зените».

По словам Тихонова, футболисты — не крепостные, и в соглашении нужна подпись игрока. Тихонов считает, что в этой ситуации можно было просто сказать Кокорину, что с ним продлевают контракт, но сейчас просят его ради игровой практики уйти в аренду. Экс-игрок «Спартака» отметил, что даже в этом случае он может отказаться. Тихонов добавил, когда люди узнают все из прессы, это неправильно.

«Я бы позвал тренера и игрока и прояснил бы ситуацию. А то получается, что руководство договорилось, а Кокорин — нет. Так в прессе и начинается выяснение отношений», — сказал Тихонов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, на данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита-2» и вместе с командой тренируется на сборе в Турции. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно заявлял, что хотел бы видеть нападающего в составе основной команды.