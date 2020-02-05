Клубы НБА «Хьюстон Рокетс», «Атланта Хокс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» совершили четырехсторонний обмен.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, в результате обмена центровой Клинт Капела перешел из «Хьюстона» в «Атланту», а форвард Роберт Ковингтон стал игроком «Рокетс», перейдя в команду Д’Антони из «Миннесоты».

«Хьюстон» в результате сделки получил от «Тимбервулвз» еще и Джордана Белла, а «Атланту» пополнил Нене из из «Хьюстона».

Кроме того, в рамках обмена «Миннесота» приобрела трех игроков «Денвера»: Малика Бизли, Хуана Эрнангомеса и Джарреда Вандербилта, а также форварда «Атланты» Эвана Тернера. Также «Миннесоте» достался пик «Бруклина» в первом раунде драфта 2020 года.

В обратном направлении, из Денвера в Миннесоту, переехали форвард Ноа Вонле, разыгрывающий Шабазз Напьер и форвард Кейту Бэйтс-Диоп. Кроме того, из «Рокетс» в «Миннесоту» проследовал Джеральд Грин и пик первого раунда.